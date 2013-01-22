阿尔及利亚总理称38名人质丧生

路透阿尔及尔1月21日（记者 Lamine Chikhi） - 阿尔及利亚周一表示，在气田人质劫持事件中已证实至少38名工人死亡，其中除一人外均为外籍员工，并称参与劫持人质的伊斯兰武装分子受一名加拿大公民领导。

阿尔及利亚总理塞拉勒(Abdelmalek Sellal)表示，这名加拿大男子是被击毙的29名袭击者中的一员。另有三人被捕。

目前相关国家已确认死亡的人质包括三名美国人、七名日本人、六名菲律宾人以及三名英国人。其余来自英国、挪威和其他国家的人质尚下落不明。塞拉勒表示，37名外籍人士遇难，其中有七人的国籍无法确定，另有五人失踪。

尽管有近700名阿尔及利亚人和另外100名外籍人士逃离或得救，但一个武装团伙能轻易从利比亚越境，并夺取一个防守严密且具有经济战略性的气田设施，增加了投资者对阿尔及利亚重要能源行业安全性的担忧。

一名阿尔及利亚安全消息人士称，调查人员正在审讯该气田至少两名雇员，因其怀疑袭击者可能有内应。

一名阿尔及利亚基地领导人声称人质事件是对法国一周前袭击马里的反击，此次人质事件也吸引了国际社会对撒哈拉和萨赫勒地区伊斯兰武装分子的关注，并令西方国家承诺对非洲各国政府提供支持。西方国家推翻利比亚领导人卡扎菲，致使该地区武器泛滥。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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