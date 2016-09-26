澳洲SAI Global支持霸菱亚洲提出的10亿澳元收购要约

路透悉尼9月26日 - 澳洲产业合规企业SAI GlobalSAI.AX称，将建议股东接受香港私募股权公司霸菱亚洲(Baring Asia Private Equity)以10亿澳元(7.611亿美元)收购该公司的要约。两年前KKR & Co(KKR.N)及一家当地收购公司放弃一个更高的收购出价。

SAI周一在一份声明中称，主管们将全票通过霸菱亚洲每股4.75澳元的要约，并将建议股东也作出同样决定。这一报价比该股上周五收盘价3.59澳元高出三分之一。

“霸菱亚洲的建议令人感兴趣，较SAI股价有大幅溢价，”SAI董事长Andrew Dutton在声明中称。(完)