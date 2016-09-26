澳洲SAI Global支持霸菱亚洲提出的10亿澳元收购要约

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透悉尼9月26日 - 澳洲产业合规企业SAI GlobalSAI.AX称，将建议股东接受香港私募股权公司霸菱亚洲(Baring Asia Private Equity)以10亿澳元(7.611亿美元)收购该公司的要约。两年前KKR & Co(KKR.N)及一家当地收购公司放弃一个更高的收购出价。
SAI周一在一份声明中称，主管们将全票通过霸菱亚洲每股4.75澳元的要约，并将建议股东也作出同样决定。这一报价比该股上周五收盘价3.59澳元高出三分之一。
“霸菱亚洲的建议令人感兴趣，较SAI股价有大幅溢价，”SAI董事长Andrew Dutton在声明中称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。