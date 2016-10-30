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中国财经 | 2016年 10月 30日 星期日 09:37 BJT

上汽集团前三季实现净利230.9亿元 同比增长8.6%

路透上海10月29日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周六公布，前三季度实现净利润230.9亿元人民币，同比增长8.6%。

季报显示，上汽集团前三季实现营业总收入5,315.8亿元，同比增11.66%；每股收益2.094元。另据此前公布的9月产销快报，其前三季整车销量448.2万辆，同比增8.42%。

该公司上半年净利润150.60亿元，同比增长6.31%；同期实现整车销售300.2万辆，同比增长4.9%，继续保持国内市场领先地位。

上汽集团周五收报23.38元，过去一个月累计涨7.8%。（完）

(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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