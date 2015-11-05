上汽集团拟定向增发募资至多150亿元 投入新能源汽车等

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四盘后公告称，拟定向增发股票筹集至多150亿元人民币资金，投入新能源汽车、智能化大规模定制等四大类项目。
公告称，上汽集团拟向包括其控股股东上汽总公司及员工持股计划在内的不超过10名特定对象增发股票，增发底价为每股15.56元；其中上汽总公司拟出资不超过30亿元，员工持股计划出资不超过11.6745亿元。
上汽集团本次募集的资金，拟向自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目投资40亿元，向汽车金融及互联网金融拓展项目投资30亿元、向商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目投资20亿元。
上汽集团自10月初起停牌，筹划定向增发事宜，上一交易日收报17.77元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。