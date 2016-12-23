上汽通用因价格垄断行为被处罚款2.01亿元--央视

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月23日 - 中国中央电视台周五报道称，中国对上汽通用汽车的价格垄断行为做出行政处罚，并处罚款共计2.01亿元人民币，并责令上汽通用汽车停止违法行为。
央视报道称，周五下午，上海市物价局对外发布上汽通用汽车销售有限公司价格垄断案处罚决定，对上汽通用公司与其经销商达成垄断协议，限定凯迪拉克SRX、雪佛兰创酷、别克全新英朗等车型最低销售价格的价格垄断行为依法作出行政处罚。
“责令上汽通用公司立即停止违法行为，并处上一年度涉案产品销售额4%的罚款，共计人民币2.01亿元。”
上汽通用是上海汽车(600104.SS)与美国通用(GM.N)在中国成立的合资公司。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。