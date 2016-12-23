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中国财经 | 2016年 12月 23日 星期五 18:21 BJT

上汽通用因价格垄断行为被处罚款2.01亿元--央视

路透北京12月23日 - 中国中央电视台周五报道称，中国对上汽通用汽车的价格垄断行为做出行政处罚，并处罚款共计2.01亿元人民币，并责令上汽通用汽车停止违法行为。

央视报道称，周五下午，上海市物价局对外发布上汽通用汽车销售有限公司价格垄断案处罚决定，对上汽通用公司与其经销商达成垄断协议，限定凯迪拉克SRX、雪佛兰创酷、别克全新英朗等车型最低销售价格的价格垄断行为依法作出行政处罚。

“责令上汽通用公司立即停止违法行为，并处上一年度涉案产品销售额4%的罚款，共计人民币2.01亿元。”

上汽通用是上海汽车(600104.SS)与美国通用(GM.N)在中国成立的合资公司。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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