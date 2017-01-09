通用汽车将其印度Halol工厂售予中国上汽的磋商进展顺利

路透新德里1月6日 - 周五提交给印度竞争委员会的一份文件显示，中国汽车厂商--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS) 旗下一家分公司计划收购通用汽车(GM.N) 在印度的Halol工厂。

该文件称，收购交易将通过上汽即将在印度成立的分公司进行；这部分资产或将为上汽在印度汽车市场提供立足点。

通用汽车在回复路透询问的电邮中称，其与上汽就出售古吉拉特邦Halol工厂的磋商进展顺利，双方正在合作确保获得必要的审批。

“我们将在合适的时间提供相关的进展信息，”通用汽车称。

熟知情况的消息人士2016年4月告诉路透，上汽曾就购买通用汽车古吉拉特邦工厂一事进行过讨论，并评估在印度市场推出的车型。(完)