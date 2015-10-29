未来五年上汽集团拟在新能源汽车领域投资逾200亿元

路透上海10月29日 - 今年中国汽车销量可能不尽如人意，但新能源汽车发展却依旧如火如荼。中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)表示，未来五年，计划在新能源领域投资超过200亿元人民币，同时到2020年，力争达到60万辆的销量目标。

上汽集团并将出资3亿元成立上汽安悦充电科技有限公司，在充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统管理、新能源汽车销售、租赁和维修服务及新能源汽车相关产业链等方面开展业务。至2020年，计划在全国范围内建设5万个公共充电桩。

上汽集团表示，已针对整个新能源产业链进行全面布局：聚焦插电混动、纯电动车产业化，燃料电池车商业化示范运营，形成技术领先的新能源产品矩阵；研发电驱变速箱(EDU)和电池管理系统等创新技术。

上汽集团目前主要的新能源汽车产品为荣威550 Plug-in插电强混轿车，销量情况较好。

此前汽车和电池大厂--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)曾计划定向增发A股募集至多150亿元，用于新能源汽车研发等项目。[nL3S0YQ01B]最大运动型多功能车(SUV)企--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)亦计划将至多168亿元投向新能源汽车相关项目。

因筹划非公开发行股票事项，上汽集团股票自10月9日起停牌，停牌前收报17.77元。(完)

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