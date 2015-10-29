未来五年上汽集团拟在新能源汽车领域投资逾200亿元

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透上海10月29日 - 今年中国汽车销量可能不尽如人意，但新能源汽车发展却依旧如火如荼。中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)表示，未来五年，计划在新能源领域投资超过200亿元人民币，同时到2020年，力争达到60万辆的销量目标。
上汽集团并将出资3亿元成立上汽安悦充电科技有限公司，在充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统管理、新能源汽车销售、租赁和维修服务及新能源汽车相关产业链等方面开展业务。至2020年，计划在全国范围内建设5万个公共充电桩。
上汽集团表示，已针对整个新能源产业链进行全面布局：聚焦插电混动、纯电动车产业化，燃料电池车商业化示范运营，形成技术领先的新能源产品矩阵；研发电驱变速箱(EDU)和电池管理系统等创新技术。
上汽集团目前主要的新能源汽车产品为荣威550 Plug-in插电强混轿车，销量情况较好。
此前汽车和电池大厂--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)曾计划定向增发A股募集至多150亿元，用于新能源汽车研发等项目。[nL3S0YQ01B]最大运动型多功能车(SUV)企--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)亦计划将至多168亿元投向新能源汽车相关项目。
因筹划非公开发行股票事项，上汽集团股票自10月9日起停牌，停牌前收报17.77元。(完)
参看详情，可点选上汽集团网站 here
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。