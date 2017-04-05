上汽集团去年净利320亿元同比增7.4% 目标今年整车销售673.5万辆

路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。

公司刊登在上交所的年报显示，今年公司力争全年实现整车销售673.5万辆，预计营业总收入7,730亿元，营业总成本6,648亿元。并以核心员工持股计划正式实施为契机，进一步加强市值管理工作。

“2017年初共有2,207名员工参与核心员工持股计划，认购金额合计11.05亿元，向形成员工与企业利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，迈出了一步。”年报称。

年报指出，2017年公司将抓住新品上市机遇，持续优化产销结构，确保经济运行质量稳步提升，自主品牌发展乘势而上，发挥好新能源和互联网产品优势，做大销量、做优结构、做强能力、提升品牌形象。

在国际经营方面，2016年上汽泰国新工厂启动建设，印尼整车及零部件园区建设按期推进，还完成了收购通用印度工厂的谈判，并正式签署协议；2017年公司将完善国际经营体系，加强资源协同，抓好本土化工作和降本增效，全面提升海外业务能力。

上汽集团预计，2017年国内汽车市场需求总量在2,930万辆左右，同比增长约3.7%；其中，预计乘用车在2,550万辆左右，同比增长约5%；商用车在380万辆左右，同比下降约3.8%。

上汽集团上周三收报25.39元人民币，过去一个月累计下跌1.55%。（完）

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