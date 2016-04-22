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中国财经 | 2016年 4月 22日 星期五 09:35 BJT

上汽集团去年实现净利同比增6.5% 计划今年营收增4.5%

路透上海4月22日 - 中国最大汽车企业--上汽集团(600104.SS)周四晚公布2015年报，去年实现净利297.94亿元人民币，同比增6.51%。公司计划今年实现营业总收入7,007亿元，较去年增长4.5%。

年报显示，去年公司实现营收6,704.48亿元，同比增长6.42%；每股收益2.702元。公司2015年分红预案为每10股派现13.6元（含税）。

年报显示，上汽集团去年完成整车销量590.2万辆，同比增长5%，高出市场增速0.8个百分点；国内市场占有率达到23.2%，同比提升0.2个百分点，继续保持国内市场领先地位。

在经营业绩方面，年报指出，公司继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅高于收入增幅的良好势头，实现了有质量、有效益的增长。

年报指出，国内消费群体变化将带来新的产品和服务需求；海外市场中，发达市场和新兴市场都有结构性机会。不过国内市场逐步趋于饱和，自主品牌发展壮大的时间窗口有限；而且随着互联网经济的发展和互联模式的普及，在产业链的各个领域都面临模式的优化和创新。

上汽集团预计，2016年国内汽车市场继续保持平稳增长，汽车销量在2,620万辆左右，同比增长4.4%；其中乘用车销量预计在2,220万辆左右，同比增长6.0%；商用车销量在400万辆左右，同比下降3.7%。上汽集团力争今年实现整车销售617万辆。

上汽集团周四收报20.03元，过去一个月累计涨1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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