上汽集团去年实现净利同比增6.5% 计划今年营收增4.5%

在经营业绩方面，年报指出，公司继续保持营业收入增幅高于销量增幅、利润增幅高于收入增幅的良好势头，实现了有质量、有效益的增长。

年报指出，国内消费群体变化将带来新的产品和服务需求；海外市场中，发达市场和新兴市场都有结构性机会。不过国内市场逐步趋于饱和，自主品牌发展壮大的时间窗口有限；而且随着互联网经济的发展和互联模式的普及，在产业链的各个领域都面临模式的优化和创新。