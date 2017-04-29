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中国财经 | 2017年 4月 29日 星期六 21:04 BJT

上汽集团一季度净利同比增长4.1% 整车销量增长3%

路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团(600104.SS)周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。

季报显示，一季度公司实现营收1,962.8亿元，同比增长6.01%；每股收益0.72元。

去年上汽集团实现整车销售648.9万辆，同比增长9.9%。今年目标为力争全年实现整车销售673.5万辆，预计营业总收入7,730亿元，营业总成本6,648亿元。

上汽集团周五收报27.27元，跌2.78%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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