上汽集团一季度汽车销量同比增长14.54%

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海4月8日 -中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二发布产销快报，今年一季度旗下各家企业共实现汽车销量152.33万辆，同比增长14.54%。
公告并显示，上汽集团3月单月汽车销量为50.08万辆，同比增幅约8.8%，较前两月增速有所下滑。
上汽集团今年前两个月旗下各家企业共实现汽车销量102.25万辆，同比增长17.58%。
在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用3月销售14.35万辆，1-3月累计销售43.24万辆，同比增长7.71%；上海大众当月销量为15.18万辆，1-3月累计销售51.24万辆，同比增25.29%。
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。
上汽集团周二收报14.57元人民币，近一个月累计上涨6.94%。(完)
参看详情,可点选上海证券交易所网站 here
(发稿 边竞 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。