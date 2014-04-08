上汽集团一季度汽车销量同比增长14.54%

路透上海4月8日 -中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二发布产销快报，今年一季度旗下各家企业共实现汽车销量152.33万辆，同比增长14.54%。

公告并显示，上汽集团3月单月汽车销量为50.08万辆，同比增幅约8.8%，较前两月增速有所下滑。

上汽集团今年前两个月旗下各家企业共实现汽车销量102.25万辆，同比增长17.58%。

在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用3月销售14.35万辆，1-3月累计销售43.24万辆，同比增长7.71%；上海大众当月销量为15.18万辆，1-3月累计销售51.24万辆，同比增25.29%。

上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。

上汽集团周二收报14.57元人民币，近一个月累计上涨6.94%。(完)

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(发稿 边竞 审校 曾祥进)

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