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中国财经 | 2016年 8月 24日 星期三 17:53 BJT

上汽集团上半年净利增6.31% 料下半年整车市场存较多不确定

- 路透上海8月24日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三稍晚公布，上半年实现净利润150.60亿元人民币，同比增长6.31%。公司预计，下半年国内整车市场仍在较多不确定性。

公司在上交所发布的半年报显示，上汽集团前六月实现营业收入3,462.95亿元，同比增8.3%；每股收益1.366元。

上汽集团上半年实现整车销售300.2万辆，同比增长4.9%，继续保持国内市场领先地位。其中，乘用车256.1万辆，同比增长9.8%，商用车44.1万辆，同比下降16.8%，国内市场占有率22.8%。

半年报解释称，公司商用车销量降幅较大主要是由国内微客市场深度下滑及下属企业上汽通用五菱主动调整产销结构导致。

上半年中国国内整车销售1,295万辆，同比增长7.3%。公司预计，下半年，中国宏观经济仍面临比较大的下行压力，国内汽车市场也存在较多不确定因素。受宏观经济下行压力，今年全年国内汽车市场销量在2,685万辆左右，同比增长7%；其中，乘用车2,285万辆，同比增长9%。

上汽集团周三收盘涨0.55%，报23.67元。（完）

欲了解详情,可点选上海证交所网站 here

(发稿 林琦; 审校)

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