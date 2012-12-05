上汽集团拟与正大在泰国合资建汽车整车厂

路透上海12月5日电---中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公告称,拟与泰国正大集团开展战略合作,在泰国合资成立一家整车制造公司和一家整车销售公司,整车厂产能5万辆,生产和销售MG品牌产品.

公告显示,上汽集团两家子公司--上汽香港投资公司和MG汽车英国公司,与正大集团子公司正大汽车控股公司三方合资,组建上汽正大有限公司,注册资本为24.94亿泰铢(约合4.988亿元人民币),其中上汽方面共计持有51%股份.

上汽正大、上汽香港和正大汽车三方合资组建MG销售(泰国)公司,注册资本2亿300万泰铢(约合4,060万元),其中上汽正大持有90%股权,上汽香港持有5.1%股份,其余股份由正大汽车持有.

据中国证券报同日报导称,上汽泰国项目初期投资额为18亿元人民币,计划於2014年开始陆续投放产品,下一步合资企业将利用东盟内部税收优惠政策,引进更多满足需求的产品出口至东盟和其他国家,力争实现产能规划20万辆.

此前,上汽集团通过受让美国通用汽车(GM.N)印度公司50%股权的方式,进军印度市场.在上汽集团此前公布的规划中,至2015年上汽在海外市场销售80万辆,除印度市场贡献25-30万辆外,上汽还将在海外另建一处基地,贡献25万辆左右的销量.

上海汽车2004年斥资6,700万英镑收购英国罗孚(Rover)的核心技术,在此基础上,开发出荣威品牌的系列轿车;在合并南京汽车後,其又拥有亦源自罗孚的MG系列轿车.源自英国的MG品牌已有87年历史,去年中上汽英国工厂生产的MG 6轿车重返英国市场.

上海汽车周二收报14.32元,过去一个月累计上涨6.3%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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