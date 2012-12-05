上汽集团拟与正大在泰国合资建汽车整车厂

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透上海12月5日电---中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公告称,拟与泰国正大集团开展战略合作,在泰国合资成立一家整车制造公司和一家整车销售公司,整车厂产能5万辆,生产和销售MG品牌产品.
公告显示,上汽集团两家子公司--上汽香港投资公司和MG汽车英国公司,与正大集团子公司正大汽车控股公司三方合资,组建上汽正大有限公司,注册资本为24.94亿泰铢(约合4.988亿元人民币),其中上汽方面共计持有51%股份.
上汽正大、上汽香港和正大汽车三方合资组建MG销售(泰国)公司,注册资本2亿300万泰铢(约合4,060万元),其中上汽正大持有90%股权,上汽香港持有5.1%股份,其余股份由正大汽车持有.
据中国证券报同日报导称,上汽泰国项目初期投资额为18亿元人民币,计划於2014年开始陆续投放产品,下一步合资企业将利用东盟内部税收优惠政策,引进更多满足需求的产品出口至东盟和其他国家,力争实现产能规划20万辆.
此前,上汽集团通过受让美国通用汽车(GM.N)印度公司50%股权的方式,进军印度市场.在上汽集团此前公布的规划中,至2015年上汽在海外市场销售80万辆,除印度市场贡献25-30万辆外,上汽还将在海外另建一处基地,贡献25万辆左右的销量.
上海汽车2004年斥资6,700万英镑收购英国罗孚(Rover)的核心技术,在此基础上,开发出荣威品牌的系列轿车;在合并南京汽车後,其又拥有亦源自罗孚的MG系列轿车.源自英国的MG品牌已有87年历史,去年中上汽英国工厂生产的MG 6轿车重返英国市场.
上海汽车周二收报14.32元,过去一个月累计上涨6.3%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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