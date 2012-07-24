赛维事件强化市场的道德风险预期--中信证券

路透北京7月24日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，地方政府为城投企业或国企债务兜底的事件并不少见，但此次新余市人大的议案，将政府兜底的范畴拓展到了民营企业，这也再度强化了市场的道德风险预期。

在地方政府的支持下，三月後到期的11江西赛维CP001的显性违约的可能性仍然不大。

**收益率整体仍将维持震荡走势**

降准预期的屡次落空和期限较短的逆回购操作使得资金面难以大幅宽松，准备金率政策的变动仍将是影响市场资金面，进而影响短融市场的主要因素。

目前来看，在对经济和通胀较为悲观的背景下，市场对於降准的预期仍将较为强烈，因而短融市场可能因资金面的小幅趋紧承受一定压力，但短期之内上行空间也相对有限，收益率整体仍将维持震荡走势。

对於中票市场的未来趋势，短期内同样将受央行货币政策变动及市场相关预期的影响，考虑到央行仍有维持相对宽松资金面的动力和能力，如果因为资金面趋紧引致收益率上行，反而可能会形成一定的做多机会，这一点与6月末的市场收益率走势类似，当然需要关注银行信贷数据冲高的风险，如果7月信贷规模仍然较高，则可能对债券市场形成一定负面冲击。

从外部因素看，当前欧美央行对於定量宽松的犹疑使得其对国内市场的影响仍然较小。

因此，整体来看，中票市场可能仍将保持震荡走势，需要关注收益率上行带来的波段操作机会。

**赛维事件强化市场的道德风险预期**

对新余将赛维信托贷款缺口列入人大预算的点评。

首先，对於江西赛维所处的光伏行业来说，2011年以来景气程度明显恶化，加之主要的终端需求方德国等欧洲国家大幅削减补贴，而美国对於光伏产业的双反政策也将形成明显冲击，日本市场外资难以进入，我国光伏产业面临非常严峻的基本面环境；

再者，从江西赛维本身的经营来看，其对於成本的控制能力也相对较弱，在行业基本面较为不利的背景下，江西赛维其未来的盈利能力可能将持续偏弱，我们在前期已经将其信用评级由D3下调至E2；

第三，地方政府为城投企业或国企债务兜底的事件并不少见，4月份海龙事件的解决就是一个明显的例子，只是此次新余市人大的议案，将政府兜底的范畴拓展到了民营企业，这也再度强化了我们在年初对於道德风险问题的判断。

对於债券投资者来说，在当前国内外经济增长较弱、企业信用资质普遍恶化的背景下，将於2012年10月21日到期的11江西赛维CP001是否能如期兑付可能会像11海龙CP01那样成为市场关注的焦点，目前来看，在地方政府的支持下，显性违约的可能性仍然不大。

我们仍然建议投资者关注系统信用风险抬升的冲击，如果经济增长持续处於低位，地方政府支持的能力和意愿可能会逐渐弱化，而当前中低评级债券利差已经处於相对较低水平，其投资价值可能将逐渐趋於下降。

但是对於城投债来说，由於利差水平仍然相对适中，且政府救助概率相对更高，可能仍具有一定的投资价值。(完)

--整理 钟华; 审校 曾祥进

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