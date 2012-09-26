销售前景更趋黯淡 日本汽车厂商放慢在华生产节奏

* 日产汽车将延长中国工厂的假期停产时间

* 丰田汽车称,将从周三起暂停两家中国工厂的生产

* 铃木汽车裁减中国工厂的一个班次

* 此前日本汽车厂商刚刚因中国经济放缓而减产

路透北京9月26日电---丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)等日本汽车厂商计划减少在中国的产量,因此前中国发生的反日抗议活动迫使其经销门店关闭,并令这些厂商在中国市场的销售前景一片黯淡.

放慢生产节奏是美国和日本等成熟市场汽车行业的惯常作法,以此控制库存,并使经销商免于承受须大幅打折压力.

但日本汽车制造商在中国减产却十分反常,因为中国市场在过去10年中一直是拉动全球汽车行业增长的引擎,而且在中国经济最近数月增速放缓之前,大多汽车厂商一直在增加中国工厂的产能.这使得产量超过销量,并导致不少汽车经销商的库存水平高於正常水准.

"我认为在现阶段,日本汽车厂商在中国的销量将减少20-30%."Advanced Research Japan汽车业分析师Koji Endo说.

"上回中国发生这样的反日抗议活动时,其影响只持续了一个月左右,但我认为这次情况不同,冲击可能十分巨大."

**延长国庆节停产时间**

日本在中国的主要汽车生产企业日产汽车表示,从周四开始直至下周国庆节假期末将暂停在中国合资企业的生产.其开始停产日期较原计划提前三天.

丰田汽车驻东京女发言人Shino Yamada称,该公司在天津和广州的生产厂将从周三直至假期末暂停生产,开始停产日期较原计划提早几天.这位发言人称,依市场情况而看,该公司在中国工厂的生产可能进一步缩减.

丰田汽车驻北京一位高管称,由此而带来的结果是,该公司今年将无法达到在中国市场销售100万辆汽车的目标.2011年丰田汽车及其中国当地合作夥伴在中国销售了大约90万辆丰田汽车.

"现在很难卖车,这是每个日本品牌面临的真实情况,不仅是我们,"这位高管在匿名情况下对路透表示,因为他没有授权对媒体讲话.

另外,马自达(7261.T)已决定於周五和周六在中国停产,让工人在国庆长假之外再额外休息两天.

铃木汽车(7269.T)表示,其已停止中国工厂中两轮班次中的一班.

**反日情绪犹存**

丰田驻北京一高层销售主管称,无法确定钓鱼岛争议对日本品牌的长期影响.

"和以前不一样,以前销售情况相当快就恢复,这次情势看来很不一样,"他说."但要判断长期而言会有什麽样的影响仍非常困难."

除了最新的生产调整外,在抗议事件爆发前,日本汽车制造商已经在普遍在削减产出.全球的汽车制造商今年都在因应中国汽车销售较预期迟缓的状况.

中国第二季经济成长为逾三年来最慢.而8月工厂调查显示,中国制造业萎缩程度为九个月来最严重.

根据中国汽车工业协会,在抗议活动前,日本汽车制造商8月在中国汽车市场的占有率约19%,低於7月的20%.

美银美林分析师Bin Wang表示,他询问到广东省日本汽车经销商的销售量自抗议活动以来平均减少60%,而德国、美国和韩国品牌因而受惠.

Advanced Research Japan的Endo表示,若销售持续疲弱,他预期日本汽车制造商将持续调整产量,且可能采取减班或者减缓生产线速度等措施,来防止库存增加.

因此,他表示,中国和日本的零件供应商也将须减产.(完)

--编译 徐文焰/于春红/王冠中;审校 隋芬

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