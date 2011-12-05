Unefon将在墨西哥推出10款华为手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透墨西哥城12月2日电（记者 Cyntia Barrera Diaz）---媒体和零售大亨Ricardo Salinas旗下的手机公司Unefon将於未来一年在墨西哥市场推出10款中国华为科技HWT.UL出品的智能手机。
根据《福布斯》数据，Salinas拥有约80亿美元个人财富，通过电器连锁店Elektra和向低收入家庭提供信贷的Banco Azteca发家。他还拥有墨西哥第二大电视台TV AztecaTVAZTCACPO.MX。
Salinas计划将旗下另外一个无线通讯运营商Iusacell卖给Televisa(TV.N)(TLVACPO.MX)，该笔交易正在等待监管机构批准。如果成功，Salinas将获得约16亿美元。
华为2012年间将在墨西哥市场推出10款智能手机，将用於Salinas旗下的另一家移动通信运营商Unefon。
Unefon和Iusacell计划在2015年以前成为墨西哥第二大移动通信服务提供商，但是Hugues拒绝透露该公司是否考虑并购。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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