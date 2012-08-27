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时事要闻 | 2012年 8月 27日 星期一 15:12 BJT

萨尔瓦多海岸强震引发海啸警报

路透伦敦8月27日电---在萨尔瓦多海岸遭遇强震後,太平洋海啸预警中心(PTWC)周一早间针对中美洲海岸地区发布海啸预警.

该中心称,在稍早的7.4级地震後,萨尔瓦多的港口阿卡胡特拉发生轻微海啸.

PTWC表示,海啸预警范围涵盖萨尔瓦多、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉(瓜地马拉)、巴拿马与墨西哥.PTWC稍早称,预计不会发生泛太平洋的破坏性海啸.(完)

--编译 隋芬;审校 沈以文

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