《萨默斯专栏》欧洲经济看似恢复平静 但仍极不稳定

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
路透3月18日 - 比起六个月、12个月或18个月之前，世人看待欧洲经济情况的忧心程度已经大为减轻。欧洲决策官员宁愿与美国讨论贸易及投资协定的热衷态度，远超过讨论金融稳定和经济成长。但错误的自信有时候是危险的，如果它减低了推动必要政策调整的压力。
人们记忆中的金融危机和实际发生情况有一个重大差异。在记忆中，金融危机是一连串接连发生的灾难事件。但在实际世界里，通常情况则是一些恐慌片刻，中间穿插着较长时间的平静期。1998年的韩国危机与俄罗斯违约事件之间隔了八个月；2008年时，从贝尔斯登危机到雷曼兄弟垮台，则是隔了六个月。
欧洲脱离险境了吗？多项重要的信用价差已经大幅收窄，特别是西班牙及意大利。但对于市场情况改善的解读，绝非简单明了。由于种种限制措施，悲观投资人作空欧洲债券的能力受限。监管规定给了当地银行方便，能够将公债列为无风险资产，银行业者从而能以优于市场的条件，拿公债向欧洲央行融资。许多人都猜测，必要时欧洲央行将会强势干预，为债券持有者解套。当症状缓和之后，有些时候可能是疾病痊癒，有些时候则是旧疾复发。
近来欧洲大多数地区出现了一种令人忧心的现象，也就是股票和债券价格呈同方向变动的趋势。当经济健康的国家市况改善时，伴随着风险溢价降低和利率上升，股票价格上涨而债券价格下跌。但在经济状况不佳的国家，例如今日欧洲的大部分地区，投资人将公债视作风险资产，因此债券是和股票一样跟随风险情绪变动的。
欧洲看上去仍然陷在严重的困境中，或许这个事实并不会让人感到意外。经济成长低迷；欧元区国内生产总值(GDP)连续六年低于2007年时的水准，今年的预估成长率也是微乎其微。每出现一个像爱尔兰这样、被认为局势已经好转的国家，就会有一个像法国这样、围绕政策在政治和经济层面的可持续性不断涌现问题的国家。
欧洲当局有关塞浦路斯救助方案的争议，表明了欧洲地区有多么脆弱。对一个人口略超100万的国家银行存款征税的议案，都有可能构成系统性风险源头，突显当前局势极不稳定的特性。
政治不确定性如影随形。意大利最新一届的大选未产生决定性结果；丑闻和高失业率正给西班牙造成伤害；诸多外部观察人士对法国的评估，比法国自己的看法要悲观得多；而德国的最大问题是要在秋季大选前避免动荡。如果有选择机会，几乎可以肯定这些国家都宁可选择宏观经济出现某种形式的问题，而不是其货币联盟的崩溃。不过有一个重大风险是，如果每个国家都追逐各自的利益，政治和经济状况将恶化到无法修复的地步。
对于多数问题国家而言，持续进行结构性改革意义重大；同时，欧洲也需要继续致力于为欧元构筑更加健全的制度基础。成功的关键将会是（后知后觉地）认识到一项悖论，那就是政策对一国有利并不代表对所有国家都有利。我们的日常生活大致也是如此。
德国决策者经常指出，财政整固和结构改革是德国从“欧洲病人”崛起到今日强势地位的关键。但德国的出口增长和巨额贸易顺差是借助了欧洲二线国家的力量。如果欧洲债务国效仿德国过去的调整方式，而没有获得经济的内生增长，那么必须找到一个策略来确保外部对其产品的需求实现增长。简单的说，就是出口的同时也需要有进口。达到这一目的方法包括，德国准备削减其庞大的贸易顺差，实施更宽松的欧洲货币政策以刺激成长和提高竞争力，或者增强集中资金的配置，比如来自欧洲投资银行抑或其它来源的资金。重点是，如果债务国出口面临的需求没有提升，那么就无法完成债务的偿还。
强迫而为并非策略之一。对德国1920年代经历作过研究的人都知道，当一国出口需求未见增长时，要求该国以紧缩财政来偿还巨额债务的办法根本不可行。
欧洲决策者、国际货币基金组织(IMF)以及其他与欧洲前途休戚相关人或机构，他们需要认识到，金融危机的历史也就是机会窗口不断错失的历史。新的任务永远比未完成的任务更令人兴奋。同时，当事情出现争议时，对决策者来说被迫行动反而更加容易，因为他们的举动可以被认为是必要性使然，而非选择使然。这样一来，局外人避免了对抗，内部人接受改变。但结果可能是黯淡的。(完)
(编译 蔡美珍/洪曦/侯向明; 审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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