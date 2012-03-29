新秀丽看好亚洲市场需求

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透香港3月28日电（记者 Farah Master）---全球最大的箱包生产商新秀丽(1910.HK)预计，得益於中国等新兴经济体的旺盛需求，该公司今年亚洲销售料上升20%，增幅高於欧洲和美国。
新秀丽首席执行官帕克（Tim Parker）周三预计其2012年全球销售增长15%，称尽管欧美经济存在不确定性，但需求大体持稳。
新秀丽定位中高端市场，其消费者群体对经济疲势较具抗压性。新秀丽箱包价格介於250-1,000美元。
“大家都认为欧洲市场萧条......但我们目前还没有受到欧元区（经济疲势）影响。”帕克说道。
2011年，亚洲是新秀丽发展最快、获利最丰的市场，基本销售增长48%，中国和印度市场销售分别上升57%和41%。
中国中产阶级购买力上升，催生了新的消费者群体，不仅仅在城市，还包括农村。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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