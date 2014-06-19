新秀丽斥资8500万美元收购美国专业背包品牌Gregory

专访：日本大同生命将继续增持海外债券
路透东京4月21日 - 日本T&D Holdings旗下大同生命保险株式会社高管周五接受采访时表示，继去年买入2,200亿日圆(20.1亿美元)海外债券后，该公司计划在当前财年继续增持海外债券。
路透香港6月19日 - 旅行箱品牌新秀丽（Samsonite）(1910.HK) 周四宣布，将以现金代价8,500万美元收购美国高端专业背包及登山产品品牌Gregory近乎所有资产，以扩展其于户外休闲市场的覆盖，并增加2015年度的盈利。
公司的声明称，截至去年12月底，Gregory的资产总额约4,270万美元，即收购价较Gregory的资产值溢价近一倍。新秀丽表示，将以内部资源及循环信贷融资支付，预期交易将于7月下旬完成。
Gregory始创于1977年，是一家美国的高端专业背包、登山及越野跑步产品及配件的领先供应商。新秀丽表示，Gregory亦生产休闲包，在日本及亚洲其他地区广受欢迎。
截至去年12月底止年度Gregory的销售净额按年上升14.3%至3,490万美元，北美洲及日本分别占Gregory的销售额约35.5%和36.3%。专业背包及配件占其2013年销售额约72.3%，休闲背包及配件则占27.7%。
新秀丽早盘初段股价跌2.22%，报24.2港元；大盘恒生指数.HIS 则升0.16%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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