新秀丽去年在华销售创纪录 得益于机场零售

路透香港3月27日（记者 Clare Baldwin） - 全球最大的旅行箱包生产商新秀丽(1910.HK)去年在华销售创纪录，该公司将此归功于其各种针对不同预算和品位旅游者的品牌。该公司的下个目标是机场的旅客。

新秀丽报告去年在华销售额达2.27亿美元。新秀丽在华销售占亚洲市场总销售的四分之一，亚洲市场是该公司最大的地区市场。

据总部位于香港的券商里昂证券（CLSA）预测，尽管中国经济放缓，当局反对铺张浪费，但中国中产阶层仍在不断壮大，这会令中国出境游客人数到2020年底时增长一倍至2亿人，而这些游客都将需要旅行箱包。

除了旗舰品牌新秀丽以外，该公司还销售的箱包品牌包括Lipault、Hartmann、美旅（American Tourister）、High Sierra和Gregory，并在2月收购了Rolling Luggage，目前在各大机场经营着多品牌的店铺。在大中华区，新秀丽目前有六家多品牌的机场零售店，一家在杭州，另外五家在香港和澳门。

“机场零售几乎成了广告，”该公司首席财务官Kyle Gendreau近期在香港的媒体简介会上称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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