版本:
中国
国际财经 | 2015年 8月 26日 星期三 18:01 BJT

新秀丽CEO预计在华销售增长将减半

路透香港8月26日 - 箱包生产商新秀丽(1910.HK)CEO拉梅什·塔因瓦拉（Ramesh Tainwala）周三称，预期公司下半年在华销售增长将减半。

塔因瓦拉称，公司下半年及之后的在华销售按照当地货币计算预计将增长15-16%，而上半年为近30%。

“中国是我们业务的一个重要部分，但并非唯一部分，”塔因瓦拉在新秀丽报告中期业绩后向记者表示。“我们的业务非常多元化。”

中国占新秀丽全球销售的约10%。

新秀丽报告上半年销售跳增16.6%，利润增加了8.9%。

新秀丽周三发布业绩后，股价跌幅多达5.1%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐