新秀丽CEO预计在华销售增长将减半

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港8月26日 - 箱包生产商新秀丽(1910.HK)CEO拉梅什·塔因瓦拉（Ramesh Tainwala）周三称，预期公司下半年在华销售增长将减半。
塔因瓦拉称，公司下半年及之后的在华销售按照当地货币计算预计将增长15-16%，而上半年为近30%。
“中国是我们业务的一个重要部分，但并非唯一部分，”塔因瓦拉在新秀丽报告中期业绩后向记者表示。“我们的业务非常多元化。”
中国占新秀丽全球销售的约10%。
新秀丽报告上半年销售跳增16.6%，利润增加了8.9%。
新秀丽周三发布业绩后，股价跌幅多达5.1%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。