新秀丽CEO预计在华销售增长将减半

路透香港8月26日 - 箱包生产商新秀丽 CEO拉梅什·塔因瓦拉（Ramesh Tainwala）周三称，预期公司下半年在华销售增长将减半。

塔因瓦拉称，公司下半年及之后的在华销售按照当地货币计算预计将增长15-16%，而上半年为近30%。

“中国是我们业务的一个重要部分，但并非唯一部分，”塔因瓦拉在新秀丽报告中期业绩后向记者表示。“我们的业务非常多元化。”