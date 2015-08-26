新秀丽CEO预计在华销售增长将减半

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月26日 - 箱包生产商新秀丽 CEO拉梅什·塔因瓦拉（Ramesh Tainwala）周三称，预期公司下半年在华销售增长将减半。
塔因瓦拉称，公司下半年及之后的在华销售按照当地货币计算预计将增长15-16%，而上半年为近30%。
“中国是我们业务的一个重要部分，但并非唯一部分，”塔因瓦拉在新秀丽报告中期业绩后向记者表示。“我们的业务非常多元化。”
中国占新秀丽全球销售的约10%。
新秀丽报告上半年销售跳增16.6%，利润增加了8.9%。
新秀丽周三发布业绩后，股价跌幅多达5.1%。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”