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国际财经 | 2016年 3月 3日 星期四 14:30 BJT

新秀丽收购Tumi Holdings一事接近达成协议--华尔街日报

路透3月2日 - 华尔街日报周三报导称，全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite International)(1910.HK)即将就收购同业Tumi HoldingsTUMI.N达成协议。

该报援引熟悉情况的人士报导，两家公司之间达成的协议最早可能在本周宣布。不过报导中没有提及协议的具体条款。(on.wsj.com/24CLrDL)

未能立即联系到新秀丽和Tumi对此消息置评。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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