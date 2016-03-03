新秀丽收购Tumi Holdings一事接近达成协议--华尔街日报

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透3月2日 - 华尔街日报周三报导称，全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite International)(1910.HK)即将就收购同业Tumi HoldingsTUMI.N达成协议。
该报援引熟悉情况的人士报导，两家公司之间达成的协议最早可能在本周宣布。不过报导中没有提及协议的具体条款。(on.wsj.com/24CLrDL)
未能立即联系到新秀丽和Tumi对此消息置评。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。