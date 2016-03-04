新秀丽以逾18亿美元收购Tumi Holdings达成协议

路透香港3月4日 - 全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite International)(1910.HK)周五公告称，同意以现金代价每股26.75美元收购同业Tumi HoldingsTUMI.N签订协议。

刊登在港交所公告称，新秀丽及旗下间接全资附属公司PTL Acquisition以约18.24亿美元与Tumi签订合并协议，收购拟以合并PTL Acquisition 的方式落实，据此PTL Acquisition将与Tumi合并并且并入Tumi，而Tumi于合并完成后将作为其间接全资附属公司继续存续。

香港时间09:24，新秀丽升4.64%，报24.80港元；大市恒生指数.HSI开盘升0.6%。

公告称，新秀丽须付的现金代价总额预期为约18.24亿美元总代价。总代价将透过债务融资（包括5亿美元的循环信贷融通和最多19.25亿美元的新定期贷款融通）及自有现金拨付。

每股Tumi股份26.75美元的合并代价相当于较Tumi股份最近五个交易日加权平均价19.34美元溢价约38%。

Tumi（途明）是一时尚生活品牌，产品线包括商务包，旅游行李箱及配件等。Tumi品牌在超过75个国家约2,000个分销点销售。

公告称，在合并事项的条件达成或获豁免的规限下，目前预期完成将今年下半年完成。(完)