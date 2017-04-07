三星电子预测第一季获利有望创逾三年高位，因芯片需求强劲

路透首尔4月7日 - 韩国科技业巨擘三星电子(005930.KS)周五预测公司第一季将录得逾三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆体芯片)需求支撑。

三星电子称，第一季营业利润料为9.9万亿韩元(88亿美元)，汤森路透对18名分析师调查的平均预估为9.4万亿韩元。

三星第一季营收料较上年同期增长0.4%至50万亿韩元，分析师预估为49.4万亿韩元。

三星股价3月底曾触及213.4万韩元的纪录高位，因存储器芯片行业的产能限制，以及智能手机和服务器等设备带来的需求增长动能，推高了利润。

三星详细的获利情况要到4月底才会出炉。分析师预测三星芯片业务获利将达创纪录的5.8万亿韩元，从而带动该公司整体营业利润创下自2013年第三季以来的最佳。

由于投资的生产收益减少，加上芯片制造商谨慎管理产能，记忆体芯片产业的有利形势可能贯穿2017年全年。

将于4月21日发售的三星盖乐世S8旗舰智能手机的表现情况，是三星未来前景面临的关键变数。

一些分析师已经预测第一年的销量会创纪录，令人预期这款手机可能弥补去年盖乐世Note 7失败造成的影响。

该公司没有详谈业绩表现，将会在4月末发布详细的获利情况。(完)