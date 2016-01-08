（更正）焦点：三星电子2016年获利不容乐观 因电子元件业务前景不佳

(更正：1月6日发稿因译文有误，小标上面第一段“交易商”改为“经销商”；小标下面第三段“显示器面板需求”改为“显示器面板价格”；小标下面第四段“将会在2016年”改为“将会在2016年上半年”)

路透首尔1月6日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)2016年获利可能会再度下降，因消费电子产品需求放缓，导致电子元器件业务动能不足，而去年正是后者抵消了困难重重的智能手机业务所造成的影响。

三星电子周五将公布第四季业绩初估，料将连续第二个季度录得按年增长。分析师预计三星电子2015年全年获利将较2014年小幅反弹，2014年获利是三年以来首次下降。

但中国经济增长放缓以及新兴市场货币持续贬值，侵蚀了消费电子产品需求，打压了存储(记忆体)芯片和显示器价格，而三星却要仰仗这些产品来应对移动业务盈利下滑的局面，从而令公司获利前景蒙阴。

“我起初认为三星2016年获利将下滑但会接近2015年水准，不过目前看来这并不现实，”HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon说。

“没人知道需求何时会复苏以及复苏程度如何。”

汤森路透SmartEstimate对30位分析师的访查显示，三星第四季获利预计较上年同期增加26%至6.6万亿(兆)韩元(55.2亿美元)。但一些经纪商最近下调三星获利预估，称元件销售低于预期，这打压三星股价周一跌至三个月低点。

三星电子周一发布声明说，CEO权五铉在新年致辞中对员工表示，今年全球低增长将持续，源自新兴市场国家金融风险等问题的不确定性升高。

这份悲观言论发布之际，外界对三星以及苹果(AAPL.O)等其他科技业公司未来几个季度获利将面临压力的担忧升温。

日经新闻报导称，苹果料在1-3月当季将其最新的iPhone机型产量削减约30%。日经报导称，由于iPhone 6s和6s Plus自去年9月推出以来积聚了一些库存，缩减产量好让经销商可以消化现有库存。

**半导体业务下滑**

研究机构TrendForce预期，2016年全球半导体营收将萎缩0.6%至3,290亿美元，记忆体芯片料构成最大拖累，因全球智能手机市场成长放缓。

微软(MSFT.O)推出Windows 10操作系统，仍未能引爆个人电脑需求，在此同时部分分析师称苹果新款iPhone销售弱于预期，也令芯片制造商受创。

IHS Technology数据显示，电视机及笔记型电脑等主要产品的显示器面板价格在第四季稳定下滑，凸显出利润面临压力。

“需求疲弱造成库存增加，将会在2016年上半年推动零组件价格跌至低于预期的水准，”KTB Securities分析师Jin Sung-hye在一份报告中表示，他将三星2016年获利预估调降至24.2万亿(兆)韩元，先前预估为25.4万亿。

可以确定的是，三星的市场领导地位，以及在记忆体芯片的技术优势，将可以更从容应付这波景气滑坡。手上的580亿美元现金，将让三星在10奈米制程微处理器及可折叠屏幕等高阶产品研发支出不手软，尽管该公司规画进行创纪录的股票回购。

不过在智能手机市场份额逐渐流失给苹果及华为等竞争对手之际，三星可能在填补零组件销售转弱上面临巨大压力。该公司努力切入汽车零组件及保健产品等新业务，但恐怕得要花上多年时间才会产生可观的回报。(完)