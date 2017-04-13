焦点：三星今年获利预计劲增 但部分投资者担心后劲不足

路透首尔4月13日 - 在三星电子(005930.KS)今年获利有望创纪录高位之际，一些投资者却开始担心其很快就可能成为自身成功的牺牲品。

这家韩国科技巨头的市值高达331万亿韩元(2,930亿美元)，已经是亚洲市值最高的企业。其股价自2015年底以来上涨了60%，并在3月末触及纪录高位。

三星电子的前景是乐观的。分析师预期芯片价格将保持在较高水准，至少会保持到今年年底；本月推出的新款旗舰智能手机让三星移动部门恢复生机，摆脱去年盖乐世(Galaxy)Note7事件造成的阴影。

但三星股票却正在失去动能，4月迄今只上涨了3%。一些投资者质疑三星的长期成长潜力，担心其能否保持两位数的获利增长速度。

“人们开始担忧三星明年能否重现这样的业绩，”HDC Asset Management的基金经理Park Jung-hoon表示，“现在没有理由第一个跳下船，但是随着时间的流逝，这些担忧将会增强。”

汤森路透访问16位分析师平均预估，三星电子营业利润明年可能只增长5.5%，2017年料增长61%。

**芯片荣景难再现**

存储器(记忆体)芯片市场推动了三星利润飙升，动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND芯片价格双双大涨，供应商争相满足移动设备和数据服务器的旺盛需求。研究机构IHS预计，2017年存储器芯片行业营收将跃升32%至创纪录的1,040亿美元。

但分析师认为，随着更多产能上线缓解瓶颈，这样的增长难以复制。IHS预计2018年存储器芯片行业营收仅增长3%，至1,070亿美元。

还有人担心，产品制造商将遭遇“定价疲劳”，将当前芯片产能留给新产品，而不会扩大产能。

“感觉上(DRAM芯片)马上就要有点像这样了，”IHS分析师Mike Howard本月稍早在首尔的一次媒体简布会上说。

与此同时，三星与全球芯片行业的一系列交易擦肩而过，因管理层牵涉一项重要贪腐丑闻，该集团也不太可能很快投身交易盛宴。

三星王国的继承人李在镕今年2月被逮捕，并被指控向前总统朴槿惠行贿。但他否认有不法行为。

领导层真空，将挫败投资人对三星采取战略举措、可望带来新的近期增长驱动力的期望。“基本上今年的芯片利润将较2016年翻倍，人们开始思考明年是否能追平这个表现，”HDC的Park表示。

“随着时间推移，我们将开始看到一些分析师开始改变语调。”

当然，还没有投资人或分析师预期三星股价暴跌。

根据汤森路透数据，三星股票远期市盈率为8.62倍，与竞争对手苹果(AAPL.O)的14.61倍、以及英特尔(INTC.O)的12.55倍相比仍被低估。

该公司计划回购并注销9.3万亿韩元股票，这将会支撑股价并提高收益。

IBK资产管理的基金经理Kim Hyun-su表示，由于三星获利可能创下纪录高位，额外派息或回购股票的可能性是存在的。

三星周四表示，最新的旗舰手机盖乐世(Galaxy)S8收到的预订单已经超过S7，这暗示许多消费者未受Note 7着火事件的影响。

图表1：三星季度获利及2016年8月1日以来股价表现 tmsnrt.rs/2hZ8d7R

图表2：记忆体晶片(存储器芯片)市场预期 tmsnrt.rs/2k8LOqk(完)