三星将检查250家中国供应商 稽查劳动违规行为

路透首尔9月3日电---韩国三星电子(005930.KS)周一表示,将对250家为其生产产品的中国公司进行检查,以确保他们不违反劳动法.之前一家位於美国的组织指责三星的一家供应商使用童工.

三星称,在对位於中国南方惠州市海格国利电子(惠州)有限公司工作环境的调查中,未发现有低於法定年龄的工人.位於纽约的劳工权益保护组织"中国劳工观察"上个月称,有七名16岁以下的未成年人在这家为三星生产手机和DVD播放器的工厂工作.

但三星称,检查发现了几例管理不善和有潜在安全风险的做法,比如违规加班、安全保护措施不合规定,以及针对怠工缺勤的罚款制度.

"三星已经要求海格国利电子立即改善工作环境...如果未能达到三星对於使用童工的零容忍政策,合约将即刻中止,"三星在声明中称.

三星称,9月底之前将对所有105家只为三星供应产品的中国供应商进行检查,并在年底之前通过文件对另外144家部分为其提供产品的供应商进行检查.

"如果发现供应商违反我们的政策而且没有采取纠正措施,三星将终止与这些供应商的合约,"三星表示.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。