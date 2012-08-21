三星电子称将投资40亿美元升级美国芯片工厂

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔8月21日电---韩国三星电子(005930.KS)周二表示,将对其位於美国德州奥斯丁(Austin)的芯片工厂投资约40亿美元,以升级现有的芯片生产线并提高系统芯片的产量.该类芯片被广泛应用於智能手机和平板电脑之中.
今年6月,三星电子曾宣布投资2.25万亿(兆)韩元(19.8亿美元)在本土建设一逻辑芯片工;今年早些时候也曾表示将把两条记忆芯片生产线转成逻辑芯片生产线,以应对需求的变化.而此次在美国的投资计划独立于上述两项计划.(完)
--编译 王洋;审校 程琳/王冠中
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。