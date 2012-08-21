三星电子称将投资40亿美元升级美国芯片工厂

路透首尔8月21日电---韩国三星电子(005930.KS)周二表示,将对其位於美国德州奥斯丁(Austin)的芯片工厂投资约40亿美元,以升级现有的芯片生产线并提高系统芯片的产量.该类芯片被广泛应用於智能手机和平板电脑之中.

今年6月,三星电子曾宣布投资2.25万亿(兆)韩元(19.8亿美元)在本土建设一逻辑芯片工;今年早些时候也曾表示将把两条记忆芯片生产线转成逻辑芯片生产线,以应对需求的变化.而此次在美国的投资计划独立于上述两项计划.(完)