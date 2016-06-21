路透专访：三星抢滩5G技术 希望重振网络业务--高管

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透韩国水原6月21日 - 韩国三星电子(005930.KS)网络业务负责人Kim Young-ky在接受路透专访时表示，将在美国等市场迅速行动，希望在全球5G移动网络领域进入三甲。三星由于对无线技术标准的判断失误，导致业务落在主要竞争对手后面。
三星支持的CDMA和WiMax无线技术从未在全球普及起来，使得该公司的网络业务远远落后于诺基亚(NOKIA.HE)、华为[HWT.UL]和爱立信(ERICb.ST)。
现在三星在5G无线技术领域看到了抢先行动、追赶对手的机遇。目前电信设备制造商都竞相开发该技术作为新一代标准。
“我们计划迅速行动，希望至少在5G领域排在前三名之内，”Kim Young-ky说。
“提早下手非常重要。”
5G无线网络提供的数据传输速度比4G科技快几十倍，从而使科技企业预言的、会在未来家庭中普及的自驾车和智能产品等未来科技产品，有望成为现实。
由于业内尚未确定5G移动标准，三星计划先从出售相关设备入手，例如用于固定无线宽带接入的基地收发机站和家庭接收器等。
“就连曼哈顿都有许多地区难以接入有线宽带服务，”Kim说。
他说，仅固定无线宽带市场就可能值数百亿美元。
但一些分析师称，三星恐怕难以说服运营商以牺牲比较成熟的合伙方为代价，来增加订单。
“网络设备业务是一种B2B业务，进入的门槛较高，”Alpha Asset Management基金经理C.J. Heo称。(完)
(编译 李春喜/李爽 审校 王洋/刘秀红)
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