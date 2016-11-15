焦点：韩国三星电子同意收购美国哈曼国际工业 交易规模80亿美元

路透首尔11月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)同意收购哈曼国际工业(Harman International Industries)(HAR.N)，交易规模达80亿美元，标志着该公司向进军车用电子市场迈出了重大一步，且为韩国企业迄今最大规模的海外收购案。

这宗交易突显出，三星正在努力打入之前涉足甚少且门槛较高的汽车领域，亦标志着这家电子公司的策略发生转变，之前该公司对大型并购交易较为回避。

“这样大的并购交易对我们来说还是头一次。但这表明公司在李在熔副会长的领导下正在发生改变，在寻找新的成长途径方面持开放态度，”一位了解交易情况的消息人士说。

哈曼公司总部位于美国康涅狄格州斯坦福德，可为汽车制造商提供音响系统等解决方案。收购该公司也是三星寻找新的发展领域努力的一部分。盖乐世Note7智能手机因着火问题而停产，令三星手机业务的发展放慢。

车用电子产品与软件更广泛的使用，以及汽车连结智能(智慧型)手机等设备能力，为科技企业提供了新商机。

“我们研究汽车市场已有一段时日。得到的结论是，光靠自体成长并没有办法让我们以够快的速度达到目标，”三星电子总裁暨策略长Young Sohn在电话会议中表示。

“三星不会跨足汽车制造业，”他表示。

三星同意以每股112.00美元的现金价收购哈曼国际工业，较哈曼周五收盘价溢价28%。

哈曼股价飙涨25.6%至逾一年最高水平。

“依我们之见，哈曼在显示屏及驾驶舱电子产品领域正在失去意义重大的一席之地，而三星有这些产品，”Baird Equity Research在报告中称。

但三星的投资人对收购价有保留意见。

“三星正在利用其庞大的现金储备，在汽车技术市场赶超竞争对手。但三星是否能够成长为可与博世及Continental这样的公司竞争的企业，仍需拭目以待，”持有三星电子股票的HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon称。

根据哈曼网站，该公司产品被用于宝马汽车(BMWG.DE)、丰田汽车(7203.T)、大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)等车企出品的逾3,000万辆车辆上。

哈曼大约三分之二的营收来自与汽车相关的业务。截至6月底，该公司汽车相关未完成订单额为240亿美元，是2016财年销售额69亿美元的三倍有余。

三星在一年前打造汽车电子业务团队，在该领域寻找机会。该公司今年向中国汽车制造商及可充电电池公司比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)投资了4.5亿美元。

此外消息人士曾表示，三星还与菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)举行磋商，商讨了出售后者旗下马瑞利(Magneti Marelli)汽车零配件业务或进行合作的可能。(完)