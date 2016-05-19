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国际财经 | 2016年 5月 19日 星期四 09:32 BJT

三星电子与阿里巴巴拟在移动支付系统方面开展合作--媒体

路透首尔5月19日 - 韩国媒体报导称，韩国三星电子(005930.KS)与中国阿里巴巴(BABA.N)计划周五宣布双方在移动支付系统领域开展合作。

周四的媒体报导称，根据合作内容，三星电子计划允许其智能手机用户使用支付宝。支付宝为阿里巴巴旗下公司运营的在线支付平台。

三星电子发言人拒绝置评。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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