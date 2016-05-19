三星电子与阿里巴巴拟在移动支付系统方面开展合作--媒体

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔5月19日 - 韩国媒体报导称，韩国三星电子(005930.KS)与中国阿里巴巴(BABA.N)计划周五宣布双方在移动支付系统领域开展合作。
周四的媒体报导称，根据合作内容，三星电子计划允许其智能手机用户使用支付宝。支付宝为阿里巴巴旗下公司运营的在线支付平台。
三星电子发言人拒绝置评。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。