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货币新闻 | 2013年 6月 17日 星期一 07:49 BJT

《韩国个股焦点》分析师质疑三星电子旗舰手机实际销售表现，纷纷下修预估

三星的投资者损失惨重。销量预估被调降后公司股价大跌，市值在一周内缩水近200亿美元。

“我觉得包括我在内的多数人预计他们会再次脱颖而出--因为它是三星，”KB Investment & Securities分析师Byun Hanjoon称。“他们以前曾令人惊喜，这让很多人相信三星S4的表现一定会再度令人惊艳。”

4月底上市后仅一个月，S4销量就达到1,000万台，超过前一版本S3。

但分析师现称，高端智能手机部门在放缓，欧洲和韩国的前景尤其不佳。

他们称，S4实际上也缺乏真正的亮点。

“包括高盛在内的金融界公开预计第一季获利的势头将持续全年，”高盛分析师Michael Bang在报告中称。“这使获利预期十分乐观。”

多数分析师下调对S4出货量的预测，至每月700万台左右，此前他们平均预估为1,000万台。
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