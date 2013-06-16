《韩国个股焦点》分析师质疑三星电子旗舰手机实际销售表现，纷纷下修预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
三星的投资者损失惨重。销量预估被调降后公司股价大跌，市值在一周内缩水近200亿美元。
“我觉得包括我在内的多数人预计他们会再次脱颖而出--因为它是三星，”KB Investment & Securities分析师Byun Hanjoon称。“他们以前曾令人惊喜，这让很多人相信三星S4的表现一定会再度令人惊艳。”
4月底上市后仅一个月，S4销量就达到1,000万台，超过前一版本S3。
但分析师现称，高端智能手机部门在放缓，欧洲和韩国的前景尤其不佳。
他们称，S4实际上也缺乏真正的亮点。
“包括高盛在内的金融界公开预计第一季获利的势头将持续全年，”高盛分析师Michael Bang在报告中称。“这使获利预期十分乐观。”
多数分析师下调对S4出货量的预测，至每月700万台左右，此前他们平均预估为1,000万台。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。