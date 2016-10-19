焦点：年度绩效评估临近 深陷危机的三星电子上下如临大敌

路透首尔10月19日 - 接下来几周在三星电子(005930.KS)通常都是紧张时期，管理层将翘首期盼他们一年的努力，是否能在年度绩效评估中换来提拔。

而在今年，刚刚经历三星旗舰手机盖乐世Note7惨败之后，年底绩效评估就接踵而至，从而使紧张气氛升级。

在Note7出现过热和起火问题后，三星电子在本月停止生产这款售价近900美元的手机。由于一些更换机也出现了同样的问题，三星预测其营业利润将损失54亿美元。一些分析师预测，该公司智能手机业务在7-9月可能录得亏损，为首次录得季度亏损。

“大家都不敢出声，连大气都不敢喘，”一位三星员工说。“会有惩罚措施；有些人将不得不为此负责。”

路透这篇文章所访问的三星员工均不愿披露姓名，因他们未获授权对媒体讲话。

三星的年度人事异动--韩国企业通常在12月发布--保密程度甚至超过新产品细节。高层主管到最后一刻才会收到变动通知。

三星内部人士称今年的紧张氛围比往年更甚，内部也传出可能大规模变动，高层和基层都会有一波换血。

“硬件部门管理层可能有场大洗牌的传闻很多，”移动部门的一位内部人士说道，“基层员工也弥漫着对大规模重整的不安。”

三星则对路透表示，并未针对处理Note7危机而考虑管理层变动或重整。

**挫败感**

Note7替换手机上个月开始发货，三星曾表示替换手机使用了安全的电池，但仍未逃脱起火命运。内幕人士称，三星对找到替换手机起火原因一筹莫展，更加深了员工的挫败感。

“我们在昼夜不停地分析所报导事故的起因，”三星在发给路透的一份声明中表示，并称目前揣测哪里出了故障还为时过早。

在10月11日发给员工的内部致歉邮件中，三星移动业务主管高东真写道，对公司高管及员工而言，停售Note7将是“一大伤口”。三星确认高东真向员工写了一封邮件，但并未就邮件内容置评。高东真担任当前职位还不到一年。

三星部分员工称，公司内部已经有传言，预测哪些高管可能会被开除。一些投资者及分析师已表示，在年中检视会议上，包括高东真在内的一些高管可能被问责。

其他还有员工称，当他们身边的人放弃购买Note7，而是选择购买其他竞争产品时，或听到关于禁止乘客将Note7带上飞机的消息，他们感到很丢脸。

内幕人士称，高东真和三星其他一些高管最近在内部消息板中表现活跃，与员工讨论如何处理Note7危机。

三星员工数超过32.5万人，其中约70%在海外。Note7事件对海外岗位或子公司岗位的可能影响，目前还不明朗。三星表示，今年没有计划在主要智能手机生产基地越南裁员。

**放慢脚步**

三星的移动部门更改了产品规格，却没有延后上市时间表，令公司员工及供应商面临快速完成任务的压力，这件事在三星内部引来一些批评声音。

“一些其他部门的人觉得，迟早会发生这样的事情，”三星消费性电子部门的一名员工表示，并指出，在苹果及华为等对手的激烈竞争下，三星移动部门面临愈来愈大的压力，必须克服成长放缓的困境。

三星的下一代盖乐世S手机预料明年初推出，一名熟知研发情况的人士表示，现在研发进程已经放慢，因为三星非常在意，要让后续的高端手机不再重蹈Note7的覆辙。

“视(Note7问题)原因而定，特定规格可能需要修改，”这名人士称。“因此(新一代)手机的规格尚未敲定。”

这位人士也表示，三星不太可能会为了弥补Note7的销售损失，而提前推出新一代盖乐世S智能手机。

三星向路透表示，将采取“一切必要措施”确保产品安全性，但并未评论Note7事件是否影响下一代盖乐世S手机的研发。(完)