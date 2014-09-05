三星电子称将全力应诉英伟达专利侵权指控

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透首尔9月5日 - 三星电子(005930.KS)周五表示，将采取“所有必要措施”来应对美国芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)对其的指控。英伟达此前指控三星专利侵权。
英伟达周四表示，高通(Qualcomm)(QCOM.O)与三星在三星移动设备上使用了英伟达的专利技术，而没有获得英伟达的授权，这些移动设备包括刚刚推出的Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge。
三星并未明确表示计划将采取何种措施来应对英伟达的诉讼案。英伟达还控告竞争对手高通专利侵权。(完)
(编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
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