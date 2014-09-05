三星电子称将全力应诉英伟达专利侵权指控

路透首尔9月5日 - 三星电子(005930.KS)周五表示，将采取“所有必要措施”来应对美国芯片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)对其的指控。英伟达此前指控三星专利侵权。

英伟达周四表示，高通(Qualcomm)(QCOM.O)与三星在三星移动设备上使用了英伟达的专利技术，而没有获得英伟达的授权，这些移动设备包括刚刚推出的Galaxy Note 4和Galaxy Note Edge。

三星并未明确表示计划将采取何种措施来应对英伟达的诉讼案。英伟达还控告竞争对手高通专利侵权。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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