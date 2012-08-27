版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 09:44 BJT

苹果在美国赢得专利诉讼 三星须赔付逾10亿美元

美国一家法院的陪审团周五判定，韩国三星电子抄袭了苹果iPhone和iPad关键技术，并要求三星赔偿後者10.5亿美元。该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售，或将巩固苹果在移动计算市场的主导地位。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐