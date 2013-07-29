博客：三星如何在中国市场击败苹果

2013年5月13日，在首尔拍摄的三星Galaxy S4和苹果iPhone 5。 REUTERS/Kim Hong-Ji

记者 Melanie Lee/Miyoung Kim

苹果首席执行官库克认为，“假以时日”中国将给苹果公司带来巨大机会。但时间因素似乎对其竞争对手三星电子(005930.KS)更加有利，后者进入中国更久，市场渗透也更为深入。

苹果(AAPL.O)本周称，大中华区营收较前季骤降43%，至46.5亿美元，较上年同期也下降14%。香港地区收入大幅减少拖累了营收。“我们还不完全清楚发生这种状况的原因，”库克在与分析师的电话会议上表示。

还不完全清楚苹果采用什么样的策略来应对三星，更不用说针对数量众多、机动灵活的中国挑战者。

在争夺21世纪最重要市场的战役中，三星痛击了苹果。根据国际数据公司(IDC)数据，三星目前占据中国800亿美元智能手机市场19%的份额，到2017年中国智能手机市场规模预计将激增至1,170亿美元。三星的市场份额较苹果高出10个百分点，后者在中国已经降至第五。

库克表示苹果计划在未来两年把在中国的零售门店数量翻倍，目前该公司在中国内地有8家旗舰店，在香港有3家。不过他表示，苹果“在经销方面的投资将会非常谨慎，因为我们想保证质量。”

三星进入中国市场的时间更长，目前零售门店数量是苹果的三倍。此外，三星在吸引消费者以及与电信运营商建立合作方面也比苹果更积极主动。前公司高管、分析师及行业消息人士均表示，一段时期以来，三星在抵御联想(0992.HK)、华为和中兴(000063.SZ)等本土企业的狙击方面也处于更有利的地位。

苹果拒绝对本文置评。

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**三星手机款式多样**

三星电子的历史和企业文化与苹果几乎完全不同。贾布斯与沃兹涅克于1976年创立了苹果，而三星最初则是李秉喆在1938年成立的一家面条和食糖生产企业。经过数十年来的发展，三星成为工业巨擘，或者是韩国人所称的大财阀(即由家族经营的企业集团)。三星主导了韩国的经济，并且以军事化的纪律来经营企业。

相比之下，苹果则成为加州嬉皮文化的缩影，该公司也乐于以这样的形象示人。这种嬉皮士形象转化到中国就是--其商店总是人潮不断，而这却不足以打败根基更为深厚的三星。

其中原因在中国南部城市深圳的一家电子商场里可以窥见一斑。

三星Galaxys和苹果iPhone的好几代手机都并排摆放在一起，在展示照明灯下闪闪发亮，卖家叫高声叫卖以吸引顾客的注意。然而，三星智能手机的款式众多，数量和iPhone相比至少是四比一。

苹果一年才推出一款智能手机，定价走高价路线；三星则是每年在中国推出多款手机，规格不同，价位也不同。

分析师表示，这些机型针对当地市场加载了特别定制的功能,譬如应用程式POCO.cn(中国最受欢迎的照片共享空间)，又或者提供两个SIM卡插糟(苹果只提供一个插糟)，这样使用者不论是在国内或国外，都可享有多个移动运营商提供的服务。

“中国人就爱这些功能。他们希望手机拥有一大堆功能，即便很多是他们永远也用不到的，”科技顾问公司RedTech Advisors主管Michael Clendenin表示。“苹果就不会玩这招。不幸的是，如果你想要打进中国主流市场，想要拿下大量的市场份额，你必须提供像瑞士刀一样的手机。”

**为市场立下标竿**

分析师认为，三星在中国的势力日渐壮大，是其对手可能在全球推出新款低价iPhone机型以及更大萤幕机型的关键原因。

一名曾在中国工作过的三星高管称：“我们的确认为自己在那里设下了标竿。他们不得不对我们做出回应。”

最为大胆的是，三星不只透过低价智能手机来迎战苹果，更是在高价市场直接打击后者。“我们在中国的高端市场花了大力气，”三星联合执行长申宗均向路透表示。

三星和中国电信(0728.HK)联手推出了一部中国专属的豪华智能手机，由成龙代言，零售价格约12,000元人民币(2,000美元)。

“中国有许多超重量级人士，我们为这些人推出了由成龙代言的豪华手机，协助锁定这一小批高端客户，并建立了品牌价值，”三星移动业务部门执行副总裁Lee Young-hee称。

尽管三星电子这款手机的销量不可能以百万计，但和电讯业者合作推出这款手机一事，凸显出三星耕耘地方市场的意愿，并藉此打进利基市场。

“重点在于三星不断为地方市场做出调整，”国际数据公司(IDC)驻新加坡科技分析师TZ Wong称。

苹果最新的操作系统(行动作业系统)能够连结至新浪微博等流行的中国应用，但该程序需由使用者自行下载到手机上。至于三星的手机，这些都已经内建了。

“大家都知道三星来自韩国，但在使用上总能见到当地熟悉的事物，”Wong称。

**零售店铺布局**

三星1985年在北京开设了第一个办事处，但当时没人能料到苹果和三星会成为世界上最针锋相对的冤家对头之一。三星和其他韩国财阀一样，是进入中国市场的先驱者，主要把中国视作为全球生产电子设备的基地。

相比之下，苹果只是在最近，即伴随着约五年前智能手机的兴起，才大力开发中国市场。

进入中国市场较早无疑让三星具备优势，而三星也能够迅速适应变化多端的市场环境。野村的研究员Choi Chang-hee认为，到20世纪90年代中期，随着中国经济繁荣，三星也作出了战略决策--将中国市场不仅仅视为生产基地，而是开始向中国推销高价位的电子产品。Choi Chang-hee撰写过三星的在华经验。

这一转变意味着三星在中国的零售布局远胜苹果。除了通过三大电信运营商的经销点销售外，三星还通过其合作伙伴国美电器(0493.HK)和苏宁电器(002024.SZ)强力进行零售布局，以及全国范围内开设三星“体验店”和发展小型零售商。

苹果的销售渠道相同，但进入中国市场时间相对较晚，意味着其市场存在要少得多。例如，三星在广东有超过200家正式经销商和中间商，而苹果只有95家。

在过去20年，三星也煞费苦心地与中国政府官员建立关系--也许更关键的是和三大电信运营商建立了关系。

在中国，“关系”有时候在生意中被高估。但三星的Shin认为，三星不属于这种情况。“与运营商保持友好关系是我们的核心政策，”他称。在中国，每个运营商使用不同的技术，这需要三星“按他们的要求来打造我们的智能手机”。

“这并不容易，”Shin表示，“但我们这样做，是为了与运营商关系更加友好。”

与此形成对比的是，苹果与中国最大手机运营商中国移动(0941.HK)进行中的谈判。多年来，双方一直未能就营收分成达成一致，事实上阻碍了苹果获得数以百万计的潜在客户。

**从高层开始公关**

三星在中国的关系网并不止于与国有电信公司的CEO们建立联系。三星高管已经见过好几个中国领导人。最近的一次是在4月，中国国家主席习近平会见了三星电子董事长李健熙之子--副董事长李在熔。

“最让我吃惊的是，”李在熔稍后表示，“他们(中国领导人)非常了解三星。他们甚至还有一个专门研究我们的小组。”

中国政府还摆明其很了解苹果，不过并非都是好事。中国官方媒体4月批评苹果态度“傲慢”，指责苹果当前的一年期的服务保障做得不够，而且还有其他问题。苹果起初未理会这些批评，但库克之后发表了致中国消费者的道歉信。

三星的一名前管理人员表示，三星在中国取得成功的最根本原因在于，公司一直牢记不要重复日本竞争对手所犯错误。

“三星花了很多时间研究索尼(6758.T)、东芝(6502.T)和Panasonic (6752.T)，”曾在三星全球战略部门任职六年的Mark Newman表示，他目前在Sanford C. Bernstein担任行业分析师。

“这些研究的成果有一点就是，认识到保守的做法是有问题的，因此过去10年三星致力于进一步全球化。”

他指出，这种分散化的战略在中国非常明显，除了韩国之外，中国成为除韩国之外三星员工最多的地区。

**高低端市场双管齐下**

根据IDC数据，现在三星在中国的高端和低端市场均处于领先地位，在这两个市场双管齐下的道理非常简单。中国的月平均工资约640美元，很多想要将功能型手机(feature phones)换成智能手机的用户买不起苹果手机。

通过推出多种机型，三星能够与用户建立深层次的联系。市场研究显示，随着用户的年龄增长，他们会购买更贵的机型。高低端市场同时经营，还让三星可以抵御来自联想和华为等中国企业，以及数以百计的当地更小型业者越来越激烈的竞争。

“那将是三星的下一个战场，”Newman说，“我们得看看苹果是否会在中国，乃至全球推出更廉价的新机型。”(完)