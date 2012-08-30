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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 10:39 BJT

苹果三星“战火”未燃至中国

据新华社周三报导，苹果和三星电子的专利纠纷战火未燃至中国，双方均未在中国提出专利调查申请，这场专利纠纷对中国手机制造商和消费者的影响尚待评估。中国为苹果在全球第二大市场。

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