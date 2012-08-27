三星苹果亦敌亦友 双方应不想破坏元件合作关系

记者 Miyoung Kim 编译 梁睿雪/兰秀娟/王兴亚

路透首尔8月27日电---智能手机竞争对手苹果(AAPL.O)在专利大战的重拳出击,虽让三星电子(005930.KS)一时受创不轻,但这不太可能伤害到双方关系的其它部分:三星独家供应为苹果设计的iPhone和iPad微处理器.

在美国法院败诉後,三星电子周日早间在首尔召开紧急会议,会上负责处理灾情评估的是三星电子副董事长崔志成和移动通讯部门总裁申宗均(J.K. Shin),而非主管元件业务的执行长权五铉.

三星放出明确讯息,手机部门和元件业务之间严格的内部防火墙仍完整无缺.

尽管三星计划对美国判决及10.5亿美元赔偿金提出上诉,但三星不会想危及与苹果间价值数十亿美元的供应合约.

三星除了是iPhone和iPad微处理器的唯一供应商,亦为这些苹果产品供应动态随机存取记忆体(DRAM)、NAND型快闪记忆体芯片、及面板.据引述三星首席律师Charles Verhoeven在媒体的说法,三星产品占到了iPhone组件成本的26%.

根据摩根士丹利日前一项估计,三星明年的组件营收可能会达到130亿美元,带进22亿美元的营业利润.这将近是明年三星集团营业利润预估的8%.

**太重要了**

专家和分析师称,三星和苹果间的共生商业关系对彼此都太重要了,任一方都无法让这层关系面临危险.

"苹果需要三星来制造iPhone和iPad.三星是苹果处理器的唯一供应商,没有了三星的帮助,苹果就无法生产这些产品,"KDB Daewoo Securities分析师James Song表示,"三星可能正在考虑许多选项,要好好利用它组件业务的重要性,向苹果施压,而苹果或许亦对此了然于心."

考虑到上述因素,三星曾试图通过协商而非对簿公堂的方式,与苹果解决专利争端.2010年三星推出首款Galaxy机型後,不久苹果便首先提起了专利诉讼.

尽管三星被判决抄袭iPhone和iPad的创新功能,但三星的律师也强调,正是三星自创的元件和无线科技专利,令苹果的产品成为现实.美国法院陪审团判决苹果并未侵犯这些三星专利.

"苹果不会那麽傻(甘冒危及三星元件协议的风险).苹果与三星的协议会确保三星别无他法,只能就范并继续供应,"一名知识产权咨询专家Florian Mueller在他的博客上这样写道.

"同时,如果结果显示三星不可信赖,其它的客户就会失去信心.自从两年前苹果提起诉讼威胁三星,已经有很多时间来寻找替代."

**大跌**

对於市场担心元件合约因为诉讼而面临危险一事,三星本身觉得没什麽好担心的.但三星股价周一大跌逾7%,市值因此蒸发120亿美元.

"(这份)供应合约与诉讼是两回事,未来合约不会有变化,"一名出席周日会议的公司高层表示.这名高层也透露三星运营长李在熔并未与会.李在熔料将接替父亲李健熙的董事长之职.

权五铉在6月被晋升为执行长,由申宗均和尹富根分别带领电信和消费电子部门,避免可能的利益冲突,因三星向苹果、诺基亚NOK1V.HE、宏达电(2498.TW)和索尼(6758.T)等公司的主要竞争对手供应元件.

**供应链**

苹果一直想扩大其供应链,以减弱对三星的依赖度.当苹果发布新产品时,经常面临供应紧张的局面,引发消费者抢购,令需求远超过供给和生产能力.

今年早些时候,一消息人士告诉路透,日本尔必达记忆体(Elpida Memory)ELPDF.PK生产的用於移动设备的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片有超过50%供应给苹果.

在向苹果供应记忆体芯片方面,三星的竞争对手主要是日本东芝(6502.T)和韩国SK Hynix (000660.KS),在平板面板供货上的对手是韩国LG显示器(034220.KS).

分析师表示,三星在全球移动DRAM市场中的份额约为70%,但苹果只有40%的移动DRAM芯片来自三星,这为尔必达和SK Hynix等企业提供了供货空间.

广泛猜测LG显示器将为新款iPhone供应一款新的更薄的屏幕.

"同时,三星也在努力多元化其客户基础,以降低对苹果的依赖--新客户中包括高通(Qualcomm)(QCOM.O),此举将被证明是一项不错的长期策略,因苹果超强的议价能力令其元件供应利润率普遍较低,"Daewoo的分析师Song称.

"其他供应商短期内或将从苹果与三星关系恶化中获益,但就利润率而言,我怀疑他们难以从三星丢弃的微不足道的供货份额中赚大钱."(完)

--译文审校 蔡美珍/王洋

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。