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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 28日 星期二 10:13 BJT

苹果寻求八款三星移动产品在美禁售

苹果周一提交法院的文件显示，该公司将寻求八款三星电子移动产品在美国的初步禁售令，等待最终禁售令。禁售令针对的产品包括Galaxy S 4G和Droid Charge等。

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