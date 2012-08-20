三星专利案庭审时间耗尽 苹果乘机举证反击

路透美国加州圣何塞8月17日电---一位前德州仪器(TXN.O)律师周五表示,韩国三星电子(005930.KS)试图向苹果收取"不公平且不合理"的专利费,理由是iPhone使用了三星的无线专利.

曾担任德仪专利律师的Richard Donaldson对法庭表示,他认为三星想收取相当於iPhone售价2.4%的专利费是不公平的,因为那些专利只与iPhone很少一部分功能有关.

三星指控苹果侵犯了那些专利,三星的这些专利与智能手机无线通讯有关,并广泛授权与英特尔(INTC.O)和其它科技公司使用.

苹果则指控三星抄袭它的设计以及iPad和iPhone的一些功能.

Donaldson与反驳指控的其他专家证人一道出席苹果与三星最後几个小时的法庭辩论.

"如果其它公司认为这是项合理的专利费,那iPhone需缴纳的专利费将达到其售价的约50%,"Donaldson在证词陈述中说.

"这既不公平,也不合理,因为这样一来,公司无法在市场取得成功."

其他出席庭审的专家证人包括前沃达丰(VOD.L)研究主管Michael Walker,他在2008年至2011年期间主持了欧洲电信标准的确定工作.Walker表示,三星未能及时披露Donaldson提到的专利.

周五,三星的辩护律师未能仔细询问很多出庭的苹果证人,因为三星已几乎用尽被分配的25小时庭审时间,苹果因此在运用证人方面有很大灵活度.(完)

--编译 白云;审校

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