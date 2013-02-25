三星将于3月14日在纽约发布Galaxy S IV

路透首尔2月25日 - 三星电子(005930.KS)称，该公司将于3月14日在纽约发布下一代Galaxy S智能手机。据报道，三星收到美国运营商关于在美发布该手机的强烈要求。

2012年第四季度，苹果首次超越三星成为在美手机销量冠军，Galaxy S IV的发布将进一步加剧美国这一关键市场中的竞争。

三星发言人切尼·金（Chenny Kim）称，这将是三星三年来首次在美国发布其旗舰Galaxy智能手机。

“去年我们在伦敦发布了Galaxy S III，这一次我们改变了地点（到纽约）……我们收到美国移动运营商关于在美国发布Galaxy S IV的强烈要求，”Edaily新闻网援引三星移动业务主管申宗钧（JK Shin）的话称。

据媒体报道，Galaxy S IV将配备分辨率更高的显示屏、像素更高的摄像头以及速度更快的四核处理器。

三星Galaxy S系列首款手机于2010年在美国无线通信展（CTIA）上发布，Galaxy S II于2011年在西班牙移动世界大会（MWC）上发布，GalaxyS III于去年在伦敦发布。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。