三星电子同意就专利侵权向苹果支付5.48亿美元赔偿金

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透纽约12月4日 - 韩国三星电子(005930.KS)一直竭尽全力避免就专利争议向苹果(AAPL.O)赔偿，不过如今三星表示，最终将就专利与设计侵权向智能(智慧型)手机最大竞争对手苹果支付逾5.48亿美元赔偿金。
三星电子周四在加州圣荷西联邦法庭申报的文件中表示，如果苹果周五寄出发票，三星将于12月14日前支付款项。
对于是否已送出发票的提问，苹果周五拒绝回应。
2012年一项判决认定三星电子侵害苹果专利、手机外型抄袭iPhone，美国上诉法庭在今年5月将判决三星电子的9.3亿美元赔偿金额，调降3.82亿美元。
如今同意赔偿的三星电子对圣荷西法庭表示，如果在接下来就其遭控抄袭iPhone外观、切面、外框与使用者介面的设计专利一案，对美国最高法庭提出的上诉中获胜，该公司料将获得赔偿，这一部分在总金额中占了3.99亿美元。
三星电子也表示，如果美国专利商标局(USPTO)未来就三星对苹果一项与触控面板操控手势相关的专利案维持专利失效的决定，那么该公司将保留获得赔偿的权利。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。