三星电子同意就专利侵权向苹果支付5.48亿美元赔偿金

路透纽约12月4日 - 韩国三星电子(005930.KS)一直竭尽全力避免就专利争议向苹果(AAPL.O)赔偿，不过如今三星表示，最终将就专利与设计侵权向智能(智慧型)手机最大竞争对手苹果支付逾5.48亿美元赔偿金。

三星电子周四在加州圣荷西联邦法庭申报的文件中表示，如果苹果周五寄出发票，三星将于12月14日前支付款项。

对于是否已送出发票的提问，苹果周五拒绝回应。

2012年一项判决认定三星电子侵害苹果专利、手机外型抄袭iPhone，美国上诉法庭在今年5月将判决三星电子的9.3亿美元赔偿金额，调降3.82亿美元。

如今同意赔偿的三星电子对圣荷西法庭表示，如果在接下来就其遭控抄袭iPhone外观、切面、外框与使用者介面的设计专利一案，对美国最高法庭提出的上诉中获胜，该公司料将获得赔偿，这一部分在总金额中占了3.99亿美元。

三星电子也表示，如果美国专利商标局(USPTO)未来就三星对苹果一项与触控面板操控手势相关的专利案维持专利失效的决定，那么该公司将保留获得赔偿的权利。(完)