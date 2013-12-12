科技产业：三星家门口输官司，法院不支持禁售苹果产品

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月12日 - 三星电子 要求在韩国禁售苹果 旧版iPhone和iPad的请求周四未获法院支持。三星诉状称苹果侵犯了它的三项移动专利，但被法院驳回。
这是两家科技巨头始于2011年全球官司大战的延续。当时苹果首先起诉三星，指称其模仿iPhone和iPad的外观和手感设计。
首尔中央区法院的一名法官表示，苹果的4S、iPhone 5和iPad2等产品未侵犯三星在短信显示模式和群发等功能方面的专利。
法院未支持三星禁售苹果产品的请求，并驳回要求1亿韩元(95,100美元)赔偿的要求。
“我们很高兴，韩国和全球其他地方的法院一致支持真正的创新，并拒绝了三星的荒谬请求，”苹果发言人Steve Park表示。
三星则称在全面研究判决之后再决定是否上诉。
“由于苹果继续侵犯我们的移动技术专利，我们将继续采取必要措施保护我们的知识产权，”三星在声明中称。
周四的判决之前，德国曼海姆法院驳回苹果对三星侵犯其实用专利的指控，该项专利与智能手机应用的多语言功能有关。
三星股价周四收低0.7%，韩国股市收低0.5%(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。