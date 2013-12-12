科技产业：三星家门口输官司，法院不支持禁售苹果产品

路透首尔12月12日 - 三星电子 要求在韩国禁售苹果 旧版iPhone和iPad的请求周四未获法院支持。三星诉状称苹果侵犯了它的三项移动专利，但被法院驳回。

这是两家科技巨头始于2011年全球官司大战的延续。当时苹果首先起诉三星，指称其模仿iPhone和iPad的外观和手感设计。

首尔中央区法院的一名法官表示，苹果的4S、iPhone 5和iPad2等产品未侵犯三星在短信显示模式和群发等功能方面的专利。

法院未支持三星禁售苹果产品的请求，并驳回要求1亿韩元(95,100美元)赔偿的要求。

“我们很高兴，韩国和全球其他地方的法院一致支持真正的创新，并拒绝了三星的荒谬请求，”苹果发言人Steve Park表示。

三星则称在全面研究判决之后再决定是否上诉。

“由于苹果继续侵犯我们的移动技术专利，我们将继续采取必要措施保护我们的知识产权，”三星在声明中称。

周四的判决之前，德国曼海姆法院驳回苹果对三星侵犯其实用专利的指控，该项专利与智能手机应用的多语言功能有关。