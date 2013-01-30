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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 12:47 BJT

美国个股: 美法院否决苹果提高三星专利侵权案赔偿金的请求

路透首尔1月30日 - 一家美国法院周三裁定,因三星电子 并非蓄意侵犯苹果 的一些专利,否决了苹果提高专利赔偿金的请求.

自8月美国一陪审团判决三星刻意侵犯苹果的数项专利,并裁定须赔偿10.5亿美元以来,苹果便一直寻求提高赔偿金额.

该判决可能成为苹果要求将赔偿金额增加两倍的依据.

美国地方法院法官Lucy Koh在周二晚间公布的多项裁定中,也驳回了三星要求重审的请求.三星说有一项对苹果有利的重要专利裁定结果应该被推翻.(完) (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)
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