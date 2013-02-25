韩国三星电子将于3月14日在纽约发布Galaxy S IV智能手机

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月25日 - 三星电子 称，该公司将于3月14日在纽约发布下一代Galaxy S智能手机。据报导，三星收到美国运营商关于在美发布该手机的强烈要求。
2012年第四季度，苹果首次超越三星成为在美手机销量冠军，Galaxy S IV的发布将进一步加剧美国这一关键市场中的竞争。
三星发言人切尼·金（Chenny Kim）称，这将是三星三年来首次在美国发布其旗舰Galaxy智能手机。
“去年我们在伦敦发布了Galaxy S III，这一次我们改变了地点（到纽约）……我们收到美国移动运营商关于在美国发布Galaxy S IV的强烈要求，”Edaily新闻网援引三星移动业务主管申宗钧（JK Shin）的话称。
据媒体报导，Galaxy S IV将配备分辨率更高的显示屏、像素更高的摄像头以及速度更快的四核处理器。
三星Galaxy S系列首款手机于2010年在美国无线通信展（CTIA）上发布，Galaxy S II于2011年在西班牙移动世界大会（MWC）上发布，Galaxy S III于去年在伦敦发布。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选