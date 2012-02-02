两个超级巨星 苹果与三星启示录--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月2日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台湾正值新春长假期间，有两家重量级、且影响台湾科技产业深远的公司同时公布业绩，一家是苹果电脑，另一家是令台湾电子业感到头疼的三星电子。这两家超级巨星在上一季季报都交出亮丽成绩单，且股价频创历史天价，正应验了一直以来我强调的「赢者全拿：世界的赢家愈少，输家却愈来愈多」的定律。

先看看苹果电脑吧！苹果公布二Ｏ一二年会计年度第一季（二Ｏ一一年十月到十二月）的季报成绩单，这是贾伯斯逝世後，库克领航的苹果电脑交出来的第一张成绩单。出乎市场预料的是，苹果首季成绩单异常亮丽。

苹果首季营收达四六三亿美元，年成长七三％，净利比前一年度的六十亿美元成长一倍多，达一三一亿美元，这是苹果单季最高获利的成绩单。这季苹果的iPhone因为有４Ｓ上市加持，共卖出三七Ｏ四万支，比前一年同期成长一二八％。苹果的iPhone并打败三星的三六五Ｏ万支，成为智慧型手机的第一大品牌。另外，苹果的平板电脑iPad共售出一五四三万台，比前一年度同期成长一一一％，这是苹果的两只生蛋金鸡，与前一季相比，苹果的iPhone在一一年第四季（七 九月）售出二Ｏ三四万支，iPad卖出九二五万台，都是显着的大幅成长。苹果剩下的两项产品：麦金塔电脑从前一季的三九五万台增加到五二Ｏ万台，较前一年度成长二六％；而iPod售出一五四Ｏ万支，比前一年度衰退二一％，是苹果唯一衰退的产品。

苹果电脑发布这个获利成绩单，股价出现跳空大涨。正在农历过年期间，元月二十五日苹果股价跳空开高，写下四五四．四五美元天价，市值达四二七五亿美元，苹果一举比下Exxon石油，成为全球市值最大的企业。去年十月十七日苹果一度写下四二六．七美元天价，当时市值一度打败Exxon，但苹果股价又一度跌到三六三．二三美元，一下子把王座桂冠丢出去，这回可能真正巩固王者地位。

回顾这十几年来，苹果果真是风云际会的超级企业。二ＯＯＯ年时，苹果股价只有六．七二美元，股价後来分割两次，如今涨到四五四．四五美元，市值成长二六六．五倍，全球企业无人可望其项背。若从金融海啸的谷底七十八．二美元起算，苹果的股价也大涨了四八一％。

苹果业绩亮眼，也让美国股市红光满面，道琼指数在一月二十六日写下一二八四一．九六点的高点，只差去年最高点三十五点。最值得一提的是那斯达克一ＯＯ指数因为苹果电脑的加持，创下二四七九．三一点的历史最高点。正当全球股市都为欧债所困之际，苹果却乘风破浪，频频推出新产品，让对手感到无招架之力。

更可怕的是，苹果目前手上握有九七六亿美元的现金，代表苹果电脑可发出丰厚的股利给股东，目前苹果手上的现金约值每股一Ｏ四美元，同时代表苹果电脑有继续加码扩大投资战果的机会，也意味了赢者通吃、胜者全拿。

相对苹果的意气风发，手机产业输家一大堆，最新的输家是黑莓机：ＲＩＭ（Research In Motion）。ＲＩＭ在智慧型手机领域市占率节节败退，去年第三季ＲＩＭ的全球市占率只剩下一一％，第四季的状况更是惨不忍睹。ＲＩＭ跌出前三强宝座，业绩与股价全都只能以「惨烈」来形容。

ＲＩＭ公布一一年第三季营收五十二亿美元，衰退六％，净利二．六二亿美元，大幅衰退七一％，第四季的业绩尚未公布，但ＲＩＭ在美国市场的手机市占率已从七．一％下滑到六．五％。最惨的是股价，Ｏ八年ＲＩＭ最辉煌时，股价一度涨到一四八．一三美元，市值超过八百亿美元，今年却一度跌到十二．四五美元，股价狂泻九一．六％，这样惨烈的结果，迫使公司将两位共同执行长撤换，改由四年前由西门子投奔过来的海因斯（Thorsten Heins）担任执行长，期能力挽狂澜。

**ＲＩＭ、摩托罗拉与诺基亚仍落难不起**

除了ＲＩＭ以外，摩托罗拉与诺基亚仍然落难不起。摩托罗拉公布上一季净损八千万美元，每股约亏损Ｏ．二七美分。目前摩托罗拉手机部门的营收只剩下二十五亿美元，机上盒营收八．七九亿美元，智慧型手机出货量只剩五三Ｏ万支，已难登大雅之堂，等待谷歌的购并启动。

至於诺基亚则因导航系统出现十亿欧元的亏损，上一季净损十一亿欧元，创下诺基亚历年来单季最大亏损纪录。诺基亚一年前宣布研发Windows智慧型手机，企图挑战iPhone与Android手机，但是看起来仍难挡前两者的财力。诺基亚的Lumia系列智慧型手机上一季出货只有一百万支，单是这个部分，就让诺基亚亏损十四．三亿美元。

上一季诺基亚的智慧型手机出货一九六Ｏ万支，较一Ｏ年衰退三一％，比起三星的三六五Ｏ万支、苹果的三七Ｏ四万支，都是大大逊色。诺基亚执行长艾洛普（Stephen Elop）打算在一二年把Lumia系列手机引进印度、中东、中国及拉丁美洲市场。诺基亚积极改善低阶软体，引进更多应用程式，希望在新兴市场找到新出路。

诺基亚节节败退，也让四十五岁的软体商里斯托 席拉斯玛（Risto Siilasmaa）接替约玛 奥利拉（Jorma Ollila）出任新董事长。股价会说话，二ＯＯＯ年前後，诺基亚在欧洲曾写下六十五欧元的高价，如今跌到三．二六欧元，在美国挂牌的诺基亚则从Ｏ八年的四十二．二二美元跌到四．四六美元，只有一个惨字形容。

苹果在智慧型手机打挂了一堆竞争对手，但唯一没被打倒的，却是韩国三星。大约就在苹果公布业绩的差不多时间，韩国超级巨星三星电子也公布第四季季报，同样交出超级亮丽成绩单。

三星第四季营收达四十七．三兆韩元（约四二一亿美元），净利达四兆韩元（约三十六亿美元）较前一年度的三．四二兆韩元，成长一七％。值得一提的是，三星电子的本业获利达五．三兆韩元，比前一年度成长七六％，这些数字都打破历年单季的纪录，关键是智慧型手机业务带来的巨大成长。

**智慧型手机将是苹果与三星争冠**

三星第四季的智慧型手机出货三六五Ｏ万支，较前一季成长二三．五％，只以五十四万支之差输给苹果的iPhone，但手机业务却创造了二．六四兆韩元的净利，超过半导体业务的二．三一兆韩元。过去三星电子以半导体为主，手机业务经常亏损，如今一跃为最赚钱的部门；反而是过去亮眼的面板事业，去年第四季亏损二二ＯＯ亿韩元。三星电子因为智慧型手机，开始质变与量变。

整体来看，三星电子的毛利率已从前一年同期的一一．九％提升到一四．八％，但是比起苹果iPhone的三七．四％，三星仍然逊色。去年一年，苹果的iPhone贡献一七三亿美元的净利，正好是三星电信、半导体、面板及电视加起来的四倍；不过三星的後劲却无人敢忽视。 整体来看，三星在一一年营收达一四一五．四亿美元，已成全球营收最大的ＩＴ企业。去年三星的营收已超越诺基亚，今年手机销售加总也将超过诺基亚，成为全世界最大手机公司。三星已订下一五年营收挑战二ＯＯＯ亿美元的目标。

根据路透的资料，去年诺基亚全部手机销售四．一八亿支，三星是三．二亿支。今年预估差距缩小，诺基亚约三．八八亿支，三星为三．五九亿支；但三星在智慧型手机领域已远远抛开诺基亚，去年第三季三星智慧型手机销售二四六Ｏ万支，打败苹果的二Ｏ三四万支与诺基亚的一九五Ｏ万支，一度抢到龙头地位，第四季三星输给苹果，不过全年三星仍以一九．九％的市占率领先。

市场研究调查机构Strategy Analytics预期，今年智慧型手机仍将是苹果与三星争冠的局面，两者都不会有明显优势，只是会继续扩大版图，蚕食宏达电（ｈＴＣ）与黑莓机（BlackBerry）等竞争对手的市场。预期降价的价格战会一触即发，双方的毛利率还会再降。

比较值得注意的是中低阶手机市场，预期三星将开发更多低价智慧型手机市场，与诺基亚抢食新兴市场的大饼，把智慧型手机的市场饼做大。比较令人担忧的，可能是台湾之光的宏达电，去年第四季三星手机部门获利成长七九％，反而是宏达电获利年衰退二六％，宏达电去年第四季净利只有一一Ｏ．一七亿元与一Ｏ年第四季的一四七．九六亿元相较，明显缩水，若与去年第三季的一八六．七五亿元相较，净利衰退四一％，都显示ｈＴＣ遇上三星正显得节节败退的迹象。

**ｈＴＣ遇上三星 显得节节败退**

宏达电在智慧型手机的战场，会不会步上诺基亚、摩托罗拉、ＲＩＭ的後尘？值得台湾的投资人高度关注。电子产业的部落客Brian Chen先前在《纽约时报》撰文，他认为三星虽然比ｈＴＣ晚采用Android系统，但三星专注开发Galaxy系列，降低错误，让Ｓ１、Ｓ２技术愈来愈纯熟，而且还可以发展不同尺寸的智慧型手机。反观ｈＴＣ频频开发新机种，生产太多不同款式的手机，让用户不能忍受一点点失败。

另一方面，三星和苹果一样自行生产晶片，可随时修改性能，但是诺基亚、ＲＩＭ、ＬＧ及ｈＴＣ都不能。还有不少生产商都必须依赖三星供应关键零组件，去年三星开发出高阶AMOLED的显示器，就把对手远远抛在後面，ｈＴＣ推出最新款手机，不论厚度、重量、高度明显比不上三星，这可能是去年第四季宏达电盛极而衰的关键所在。

这次全球消费性电子展（ＣＥＳ），三星电子对今年的展望更是信心十足，三星执行长崔志成扬言：今年三星电子将成全球手机厂一哥，三星将继续扩张城池，将全力加码资本支出，今年三星的资本支出将达四十七．八兆韩元（约四二Ｏ亿美元）写下历史最高纪录；这其中三星将投资八兆韩元在逻辑晶片上，这个部门负责监督苹果设计的Ａ４及Ａ５处理器，下一步三星可能大力发展行动装置晶片业务，甚至可能抢食台积电的晶圆代工业务，对台湾威胁日增。

根据彭博社资料，三星在一一年的资本支出高达一八七亿美元，已超越索尼、思科与英特尔三家企业的总和。其中，英特尔去年资本支出约五十二亿美元，苹果只有二十亿美元。三星积极投资，压缩竞争对手的成长空间，让台湾电子产业喘不过气来。

与苹果相互辉映的是三星的股价，在苹果创下历史新高的同一天，三星也创下一一二．五万韩元的历史天价，一举将市值推升到一四六二．五九亿美元，三星不但打败英特尔，也超越英国沃达丰（Vodafone）、美国富国银行，成为全球第二十四大市值企业。一九八Ｏ年市值一度是三星二十倍的索尼，如今市值只有三星的一成多一点，企业的优胜劣败，在一消一长之间，道尽一切。

看到三星快速崛起，不但ｈＴＣ愈来愈危险，台湾整个电子业都笼罩在三星罩顶的压力中，如何突围？值得陈冲领导的内阁团队深思。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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