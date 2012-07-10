Galaxy没iPad“酷” 三星在英国打赢与苹果的官司

2011年8月10日在首尔拍到的Galaxy Tab 10.1(右)和苹果iPad。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透伦敦7月9日电---英国法院周一判决，三星电子(005930.KS)的Galaxy系列平板电脑未侵犯苹果(AAPL.O)iPad设计专利，因为前者没有iPad“酷”。

在周一英国高等法院的判决中，法官比尔斯（Colin Birss）称，三星Galaxy平板电脑从正面看与苹果iPad属同种设计，但“在背面有与众不同的细节，不属於那种设计类型。”

“它们没有与苹果设计相同的低调与极致简约，它们不够‘酷’，”他说。“二者带来的整体印象不同。”

数天前，美国上诉法院解除对三星Galaxy Nexus智能手机的销售禁令，但维持地方法院暂停Galaxy 10.1平板电脑销售的判决。

为争夺移动设备市场龙头地位，三星与苹果的法律战火烧至约10个国家，相互指责对方侵犯自家专利。

三星对英国高等法院的判决表示欢迎，称这不仅是对该公司自身知识产权的肯定，也是对其他公司知识产权的尊重。

三星在一份声明中称：“如果苹果继续基於这种通用设计，在其他国家提出过分的法律诉求，该行业的创新将受到损害，消费者的选择也将被严重限制。”

苹果表示，对周一的判决无可置评，但重申该公司对三星设计的看法。

苹果称：“三星的最新产品很像iPhone和iPad，包括外形、用户界面，甚至是包装，这不是巧合。”

“此种公然抄袭是不对的，并且正如我们之前多次重申的，当有公司偷取我们的想法时，我们需要保护苹果知识产权。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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