三星电子重返智能手机销量榜首

市场研究机构Strategy Analytics称，韩国三星电子2015年第一季击败苹果，夺回全球以销量计最大的智能手机生产商宝座。Strategy Analytics称，三星电子第一季全球出货8,320万支智能手机，市场份额为24%，虽低于上年同期的31%，但却胜过苹果的18%。三星电子称，将针对新兴市场中低端智能手机产品采取积极措施。路透